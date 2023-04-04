Важное 04 апреля 2023, 15:34 ВС России уничтожили до 225 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: ВС России уничтожили до 225 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские силы уничтожили за прошедшие сутки до 225 украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, группировка войск «Центр» с помощью огня артиллерии, ударов авиации, тяжелых огнеметных систем ударила по подразделениям ВСУ в районах Григоровки и Ямполовки в ДНР, а также около населенных пунктов в ЛНР.

Реклама

Конашенков добавил, что за последние 24 часа на этом направлении также уничтожили гаубицу Д-30, три бронированные машины и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Противник потерял до 70 своих военных на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Российские бойцы нанесли удар там также по гаубице Д-20.