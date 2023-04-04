04 апреля 2023, 15:34
ВС России уничтожили до 225 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 225 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские силы уничтожили за прошедшие сутки до 225 украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, группировка войск «Центр» с помощью огня артиллерии, ударов авиации, тяжелых огнеметных систем ударила по подразделениям ВСУ в районах Григоровки и Ямполовки в ДНР, а также около населенных пунктов в ЛНР.
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Конашенков добавил, что за последние 24 часа на этом направлении также уничтожили гаубицу Д-30, три бронированные машины и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
Противник потерял до 70 своих военных на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Российские бойцы нанесли удар там также по гаубице Д-20.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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