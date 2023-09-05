05 сентября 2023, 15:49
ВС России уничтожили до 170 боевиков ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВСУ лишились до 170 бойцов на Запорожском направлении
За минувшие сутки российские войска ликвидировали до 170 боевиков Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.
Благодаря работе подразделений российской группировки войск, ударам авиации, огню артиллерии и тяжелых огнеметных систем ВС России отразили две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ около населенного пункта Работино.
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ВС России уничтожили до 170 украинских боевиков. ВСУ лишились двух танков, трех боевых бронированных машин и четырех автомобилей. Также противник потерял три артиллерийские системы М777 и гаубицу М119 американского производства, немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze-2000, британское орудие FH-70 производства Великобритании и гаубицы Д-20 и Д-30.
«Кроме того, в районе города Орехова Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 46-й аэромобильной бригады ВСУ», — уточнили в оборонном ведомстве.
Как сообщила The Times, обученная в Германии элитная 47-я механизированная украинская бригада понесла большие потери в ходе спецоперации. По данным газеты, речь идет о четырехзначных числах.
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