ВС России уничтожили до 150 боевиков ВСУ в Харьковской области | 360°

Спецоперация 14 сентября 2022, 14:12 Поделиться Telegram

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Viber ВС России уничтожили до 150 боевиков ВСУ в Харьковской области Минобороны: ВС России ликвидировали до 150 украинских военных под Купянском и Балаклеей throat

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Вооруженные силы России за сутки массированными огневыми ударами по живой силе и технике украинских мехбригад уничтожили до 150 боевиков ВСУ и свыше 10 единиц техники на харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В Харьковской области, в районах населенных пунктов Двуречная, Балаклея и Купянск, нанесены массированные огневые удары по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированных бригад ВСУ», — отметили в ведомстве.

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Потери противника, по данным Минобороны, приблизились к 150 украинским военнослужащим убитыми и ранеными, а также более 10 единицам военной техники.

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Ранее сообщалось, что авиация Военно-космических сил России уничтожила в Херсонской области украинский вертолет с диверсионно-разведывательной группой на борту. Кроме того, российская авиация ликвидировала до 250 военнослужащих ВСУ и более 20 единиц военной техники высокоточными ударами по позициям пяти украинских бригад в Донецкой Народной Республике.

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