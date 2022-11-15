Важное 15 ноября 2022, 13:25 ВС России уничтожили до 1400 бойцов ВСУ в освобожденной Павловке Минобороны: в боях за Павловку войска РФ уничтожили до 1400 украинских военных РИА «Новости»

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Российские военные в ходе освобождения села Павловка в ДНР уничтожили до 1400 бойцов ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, противника удалось лишить двух самолетов Су-25 и ряда другой военной техники.

Конашенков напомнил, что 14 ноября российские военные полностью освободили село Павловка. В ходе наступления они уничтожили два украинских Су-25, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30-ти других бронированных боевых автомобилей.

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«Кроме того, уничтожено шесть артиллерийских орудий, в том числе две артиллерийские системы М777 производства США», — рассказал официальный представитель оборонного ведомства. При освобождении Павловки ВСУ потеряли еще более 25 машин различного назначения и 28 беспилотников.

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Несколько дней назад украинские военные попытались десантироваться в районе Кинбурнской косы Николаевской области. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что полуостров находится под полным контролем российской армии.