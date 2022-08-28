ВС России уничтожили до 100 националистов в центре подготовки резерва ВСУ

ВС России уничтожили до 100 украинских националистов, проходивших обучение в центре подготовки резерва ВСУ в районе Славянска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

«В результате высокоточного удара в районе Славянска Донецкой Народной Республики уничтожено более 100 националистов, проходивших обучение в центре подготовки резерва ВСУ», — доложил он.

По словам Конашенкова, российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, где производят и ремонтируют вооружение.

Высокоточное оружие ВКС России поразило производственные цеха на территории завода «Мотор Сич» в Запорожье. Там ремонтировали вертолеты Воздушных сил Украины.

Кроме того, за сутки удалось поразить три пункта управления ВСУ (в том числе 54-й механизированной бригады в районе Курахова ДНР), а также 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику ВСУ в 139 районах.