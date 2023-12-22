Спецоперация 22 декабря 2023, 10:10 ВС России уничтожили бронеавтомобили с командирами ВСУ на Купянском направлении Минобороны: расчет миномета ЗВО уничтожил под Купянском 2 машины командиров ВСУ РИА «Новости»

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Российские бойцы ликвидировали два бронеавтомобиля с командным составом Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Ликвидацией машин занимался расчет «кочующего» миномета разведывательного подразделения группировки войск «Запад». Как отметили в ведомстве, бойцы заметили передвижение двух машин с офицерским составом ВСУ.

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«Расчет „кочующего“ 120-миллиметрового миномета 2Б11 оперативно прибыл на огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобили с находящимися в них военнослужащими ВСУ», — уточнили в Минобороны.

В ведомстве заверили, что боевая работа под Купянском проводится непрерывно. Российские бойцы регулярно замечают мелкие цели, такие как бронированные пикапы, автомобили. Основная задача — держать ВСУ в постоянном напряжении, добавили в министерстве.