ВС России уничтожили более 70 солдат при ударах по городу Запорожью | 360°

Важное 19 сентября 2022, 13:19 Поделиться Telegram

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Viber ВС России уничтожили более 70 солдат при ударах по городу Запорожью Минобороны: ВС России уничтожили цеха завода «Искра», где обслуживались HIMARS РИА «Новости»

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Российские силы ударами по городу Запорожью уничтожили более 70 украинских солдат и боевиков на базе националистического батальона «Карпатская сечь». Также ВС России нанесли удары по цеху завода «Искра», где обслуживались установки HIMARS. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ведомство заявило, что массированные удары в районе Долинка были нанесены по личному составу и технике 128-й горно-штурмовой бригады. Также российские военные ликвидировали 102-й бригаду территориальной обороны в районе Рыбное Запорожской области и пункты временной дислокации националистического батальона «Карпатская сечь» в городе Запорожье.

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«Уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков, а также четыре единицы бронетехники», — уточнили в ведомстве.

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Минобороны также сообщило, что за сутки авиация РФ высокоточным оружием уничтожила в Донецкой Народной Республике 200 украинских военных.

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