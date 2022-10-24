ВС России уничтожили более 6000 танков ВСУ с начала спецоперации | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 13:25 ВС России уничтожили более 6000 танков ВСУ с начала спецоперации Минобороны: ВС России уничтожили более 6000 танков ВСУ с начала спецоперации РИА "Новости"

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Свыше шести тысяч танков и других боевых бронированных машин ВСУ удалось уничтожить российским военным с начала спецоперации РФ на Украине. Данные привел официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на очередном брифинге.

Речь идет об уничтожении 326 беспилотных летательных аппаратов, 325 самолетов, 162 вертолетов, 383 зенитно-ракетных комплексов.

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«[Уничтожены] 6020 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6741 единица специальной военной автомобильной техники», — добавил он.

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Вооруженные силы Украины, добавили в Минобороны, безуспешно атаковали позиции российских сил на Николаево-Криворожском направлении. Украинские военные в итоге потеряли 80 бойцов, 15 автомобилей и 11 боевых бронированных машин.