ВС России уничтожили более 5,3 тысячи танков и бронемашин ВСУ с начала спецоперации | 360°

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ВС России уничтожили более 5,3 тысячи танков и бронемашин ВСУ с начала спецоперации

Минобороны России: с начала СВО на Украине уничтожили более 5,3 тысячи танков и бронемашин

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Российские военные уничтожили более пяти тысяч украинских танков и других бронированных машин с начала спецоперации, сообщили в Минобороны. По данным министерства, за это же время из строя вывели 860 реактивных систем залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По состоянию на 4 октября, российские военные также уничтожили 3445 орудий артиллерии и минометов, а также 6226 единиц специальной военной автомобильной техники.

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С 24 февраля украинская армия лишилась 379 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 2145 беспилотников, 157 вертолетов и 312 самолетов.

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ВС России продолжают выполнение спецоперации. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, Воздушно-космические силы (ВКС) страны уничтожили штаб Воздушного командования «Восток» на окраине Днепропетровска. До 100 бойцов ВСУ удалось уничтожить в результате удара по местам скопления противника в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка и Купянск Харьковской области. В числе потерь Украины — иностранные наемники.

Минобороны РФ

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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