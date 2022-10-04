ВС России уничтожили более 5,3 тысячи танков и бронемашин ВСУ с начала спецоперации | 360°

Спецоперация 04 октября 2022, 16:08 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber ВС России уничтожили более 5,3 тысячи танков и бронемашин ВСУ с начала спецоперации Минобороны России: с начала СВО на Украине уничтожили более 5,3 тысячи танков и бронемашин РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные уничтожили более пяти тысяч украинских танков и других бронированных машин с начала спецоперации, сообщили в Минобороны. По данным министерства, за это же время из строя вывели 860 реактивных систем залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По состоянию на 4 октября, российские военные также уничтожили 3445 орудий артиллерии и минометов, а также 6226 единиц специальной военной автомобильной техники.

Реклама

С 24 февраля украинская армия лишилась 379 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 2145 беспилотников, 157 вертолетов и 312 самолетов.

Реклама

ВС России продолжают выполнение спецоперации. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, Воздушно-космические силы (ВКС) страны уничтожили штаб Воздушного командования «Восток» на окраине Днепропетровска. До 100 бойцов ВСУ удалось уничтожить в результате удара по местам скопления противника в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка и Купянск Харьковской области. В числе потерь Украины — иностранные наемники.

0 0 0 0 0 0