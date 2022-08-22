Российские военные нанесли сосредоточенный удар по позициям ВСУ в Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В результате атаки погибли более 50 бойцов 28-й механизированной бригады украинской армии.

Удар пришелся по позициям украинских военных в районе населенного пункта Лупарево Николаевской области.

«Уничтожено более 50 националистов, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники», — рассказал Конашенков.

В Минобороны добавили, что ВКС России также поразили пункт управления 102-й бригады территориальной обороны. Все случилось в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области. «Уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники», — отметил официальный представитель оборонного ведомства.

В ходе выполнения спецоперации российские военные задействовали вертолеты Ка-52. С их помощью уничтожили укрепленные позиции и технику Вооруженных сил Украины. Минобороны показало видео боевой работы разведывательно-ударных вертолетов.