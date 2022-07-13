ВС России уничтожили более 350 военных ВСУ на судостроительном заводе в Николаеве

ВС России ликвидировали более 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка». Удар произвели высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в Николаеве. Об этом доложил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что в восточной части Николаева ВКС России ударили по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Удалось уничтожить до 70 военнослужащих украинских подразделений, 10 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.

В районе Дементиевки Харьковской области ликвидировали диверсионно-разведывательную группу 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны, переброшенного из Киева. Пятерых боевиков убили на месте, еще 10 взяли в плен.

За сутки ВКС России уничтожили два командных пункта в районе Березнеговатого Николаевской области, склад боеприпасов в районе Северска и семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогорья Запорожской области.