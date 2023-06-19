19 июня 2023, 14:24
ВС России уничтожили более 340 украинских военных на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 340 бойцов ВСУ на Донецком направлении за сутки
Российские военнослужащие уничтожили свыше 340 бойцов Вооруженных сил Украины на Донецком направлении за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В министерстве уточнили, что «Южная» группировка войск Вооруженных сил России успешно отразила четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики.
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«В ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, противник лишился военной техники. ВС России уничтожили две боевых бронированных машины, пять автомобилей, а также польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и гаубицы Д-20 и «Мста-Б».
Ранее украинская армия безуспешно попыталась перейти в наступление на Запорожском направлении. В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие отразили все атаки противника.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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