Спецоперация 19 июня 2023, 14:24 ВС России уничтожили более 340 украинских военных на Донецком направлении Минобороны: ВС России уничтожили более 340 бойцов ВСУ на Донецком направлении за сутки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военнослужащие уничтожили свыше 340 бойцов Вооруженных сил Украины на Донецком направлении за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что «Южная» группировка войск Вооруженных сил России успешно отразила четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики.

Реклама

«В ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, противник лишился военной техники. ВС России уничтожили две боевых бронированных машины, пять автомобилей, а также польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

Ранее украинская армия безуспешно попыталась перейти в наступление на Запорожском направлении. В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие отразили все атаки противника.