ВС России уничтожили более 300 снарядов НIМАRS в Черкасской области

ВС России уничтожили заглубленный командный пункт ВВС Украины в районе Вороновицы в Винницкой области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

По украинскому командному пункту ударили высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности.

Также стало известно об ударе по складу боеприпасов у Умани в Черкасской области — уничтожено более 300 снарядов к американским РСЗО HIMARS.

«Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более 300 реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777», — доложил Конашенков.

Кроме того, в результате «активных наступательных действий подразделений российских войск» утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады ВСУ. Личный состав самовольно покинул позиции после того, как батальон потерял 340 человек убитыми и ранеными.