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    09 августа 2022, 13:10

    ВС России уничтожили более 300 снарядов НIМАRS в Черкасской области

    Оксана Кириллова

    ВС России уничтожили заглубленный командный пункт ВВС Украины в районе Вороновицы в Винницкой области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

    ВС России уничтожили более 300 снарядов НIМАRS в Черкасской области

    По украинскому командному пункту ударили высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности.

    Также стало известно об ударе по складу боеприпасов у Умани в Черкасской области — уничтожено более 300 снарядов к американским РСЗО HIMARS.

    «Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более 300 реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777», — доложил Конашенков.

    Кроме того, в результате «активных наступательных действий подразделений российских войск» утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады ВСУ. Личный состав самовольно покинул позиции после того, как батальон потерял 340 человек убитыми и ранеными.