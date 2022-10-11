ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Краснолиманском направлении | 360°

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ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Краснолиманском направлени

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Вооруженные силы России разрушили две переправы ВСУ через реку Жеребец на Краснолиманском направлении. Российским военным удалось уничтожить более 20 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также ведомство заявило, что ВС России пресекли попытку ВСУ наступать на Николаево-Криворожском направлении. Украинские силы удалось отбросить к исходным позициям, уничтожены около 150 военнослужащих Украины.

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Кроме того, российские военные уничтожили две украинские топливные базы в Днепропетровской области, а также склад боеприпасов с реактивными снарядами к HIMARS в Донецкой Народной Республике.

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Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков подтвердил, что российские войска продолжили наносить массированные удары по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Он подчеркнул, что все цели были достигнуты.

Минобороны РФ

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