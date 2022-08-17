ВС России уничтожили более 30 националистов в районе Славянска

Российские военные уничтожили свыше 30 националистов в районе Славянска, а также более трех тысяч артиллерийских 122-миллиметровых снарядов и мин. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В результате поражения высокоточным оружием склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска Донецкой Народной Республики уничтожено свыше трех тысяч 122-миллиметровых артиллерийских снарядов, мин, а также более 30 националистов», — рассказали ведомстве.

Также ВС России ликвидировали и более 40 националистов в районах Лозового, Белогорки, Белой Криницы. По данным Минобороны РФ, больше половины военных 66-й мехбригады ВСУ самовольно оставили позиции под Марьинкой в Донецкой Народной Республике и покинул район боевых действий. Еще более половины военных одного из батальонов 66-й МСБ ВСУ дезертировали по причине нехватки боеприпасов.

Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ под Харьковом, Николаевом, Запорожьем и в ДНР.