Важное 08 апреля 2023, 13:58 ВС России уничтожили более 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские военнослужащие уничтожили более 30 украинских боевиков на Купянском направлении за сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на брифинге.

Подразделения ВСУ удалось поразить ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии «Западной» в Харьковской области (в районах Григоровки, Синьковки, Песчаного) и в окрестностях Стельмаховки Луганской Народной Республики.

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«Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20», — доложил Конашенков.

Самые большие потери в течение суток ВСУ потерпели на Краснолиманском направлении. Российские авиация, артиллерия и огнеметные системы группировки «Центр» нанесли поражение подразделениям украинских боевиков в районах Невского в ЛНР и Ямполовки в ДНР. Уничтожить удалось до 80 украинских солдат, а также боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-20.