08 апреля 2023, 13:58
ВС России уничтожили более 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Российские военнослужащие уничтожили более 30 украинских боевиков на Купянском направлении за сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на брифинге.
Подразделения ВСУ удалось поразить ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии «Западной» в Харьковской области (в районах Григоровки, Синьковки, Песчаного) и в окрестностях Стельмаховки Луганской Народной Республики.
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«Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20», — доложил Конашенков.
Самые большие потери в течение суток ВСУ потерпели на Краснолиманском направлении. Российские авиация, артиллерия и огнеметные системы группировки «Центр» нанесли поражение подразделениям украинских боевиков в районах Невского в ЛНР и Ямполовки в ДНР. Уничтожить удалось до 80 украинских солдат, а также боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-20.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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