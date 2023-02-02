Спецоперация 02 февраля 2023, 15:06 ВС России уничтожили более 3 тысяч украинских БПЛА с начала спецоперации Минобороны России: более 3 тысяч беспилотников ВСУ ликвидированы с начала СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские подразделения ликвидировали свыше трех тысяч беспилотников, принадлежащих Вооруженным силам Украины, с начала специальной военной операции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен <…> 3001 беспилотный летательный аппарат», — сказал он.

Реклама

За все время спецоперации российская армия ликвидировала 381 самолет ВСУ, 206 вертолетов, 402 зенитных ракетных комплекса, более 7,7 тысячи танков и других боевых бронемашин.

В Минобороны сообщили о поражении украинских бойцов на Краснолиманском направлении. Группировка войск «Центр» Вооруженных сил России ударила по подразделениям ВСУ. Противник потерял более 100 военных.

За последние сутки бойцы российской армии продвинулись на Донецком направлении. ВС России продолжают вести наступление. Во время боев украинские подразделения лишились гаубицы Д-30 и «Мста-Б», двух пикапов, бронетранспортера, танка и до 50 человек личного состава.