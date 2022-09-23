Спецоперация 23 сентября 2022, 13:40 Поделиться Telegram

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Viber ВС России уничтожили более 220 военных и 100 наемников ВСУ в ДНР — Минобороны Минобороны сообщило об уничтожении свыше более 220 военных ВСУ за последние сутки РИА «Новости»

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ВС России за последние сутки уничтожили более 220 военных ВСУ и 100 наемников в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Его слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

Конашенков сообщил, что ВСУ лишились свыше 220 военных в результате удара ВКС России в районе Краматорска. Выстрел осуществляли по дислокации 81-й аэромобильной бригады.

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Также он рассказал об огневом поражении вражеских наемников.

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«В районах города Славянск и населенного пункта Озерное Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наемников», — добавил он.

Таким образом, противник лишился свыше 100 единиц живой силы.

Конашенков сообщил, что в районе населенного пункта Никифоровка в ДНР уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».

Кроме того, ВСУ потеряли несколько позиций авиатехники. За сутки сбит в воздухе один истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Новоселовка Николаевской области, а также два Су-25.

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