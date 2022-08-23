Российские военные вышли к административной границе Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что до этого войска уничтожили подразделения 28-й бригады ВСУ.

«В результате наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области», — рассказали в Министерстве обороны. Российские войска взяли под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области.

В ходе выполнения спецоперации войска также освободили населенный пункт Комсомольское и установили контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров.

В Минобороны добавили, что нанесли значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ в районе Авдеевки. Военные выбили противника из поселка Благодатовка и других близлежащих населенных пунктов.

«Успешно развивается наступление на Донецком направлении», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Накануне мэр подконтрольной Украине Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что некоторые горожане ждут прихода российских сил. По его словам, жители отказываются покидать укрытия.