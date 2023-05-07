07 мая 2023, 12:05
ВС России уничтожили артиллерийскую установку и миномет ВСУ
Российские военные ликвидировали артиллерийскую установку ВСУ на Херсонском направлении
Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) и миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Днепровское уничтожена 122-мм САУ 2С1 „Гвоздика“», — рассказал собеседник агентства.
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Он добавил, что в районе Ольговки российские артиллеристы также ликвидировали минометный расчет противника. В результате ударов ВС России 10 украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.
Артиллеристы группировки «Днепр» в ходе контрбатарейной борьбы ликвидировали склад вооружения и бригады терробороны ВСУ, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация», систему спутниковой связи и станцию радиоэлектронной борьбы. Кроме того, были сбиты три украинских беспилотника.
Под удар российских сил попал один из последних кварталов Артемовска, занятых ВСУ. ВС РФ атаковали позиции противника спецбоеприпасами.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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