Спецоперация 07 мая 2023, 12:05 ВС России уничтожили артиллерийскую установку и миномет ВСУ Российские военные ликвидировали артиллерийскую установку ВСУ на Херсонском направлении РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) и миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Днепровское уничтожена 122-мм САУ 2С1 „Гвоздика“», — рассказал собеседник агентства.

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Он добавил, что в районе Ольговки российские артиллеристы также ликвидировали минометный расчет противника. В результате ударов ВС России 10 украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.

Артиллеристы группировки «Днепр» в ходе контрбатарейной борьбы ликвидировали склад вооружения и бригады терробороны ВСУ, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация», систему спутниковой связи и станцию радиоэлектронной борьбы. Кроме того, были сбиты три украинских беспилотника.

Под удар российских сил попал один из последних кварталов Артемовска, занятых ВСУ. ВС РФ атаковали позиции противника спецбоеприпасами.