19 февраля 2023, 11:12
ВС России уничтожили артиллерийским огнем РЛС AN/TPQ под Херсоном
РИА «Новости»: российские военные уничтожили РЛС AN/TPQ под Херсоном
Подразделения ВС России 18 февраля уничтожили американскую подвижную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ под Херсоном. По данным источника РИА «Новости», РЛС поразил артиллерийским огнем в районе Дарьевки.
Источник агентства уточнил, что, помимо РЛС, российские военные уничтожили и перевозивший ее пикап. Противник потерял четырех военнослужащих. Еще один боец получил ранение.
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Помимо этого, российские артиллеристы минувшей ночью атаковали гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом. Удар нанесли в Херсоне, в районе Камышаны. В результате погибли шесть украинских военнослужащих, двое были ранены.
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По данным Минобороны, с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили уже 385 самолетов противника, 210 вертолетов, 3172 беспилотника, 404 ЗРК, 7915 танков и других боевых бронированных машин.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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