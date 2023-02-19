Спецоперация 19 февраля 2023, 11:12 ВС России уничтожили артиллерийским огнем РЛС AN/TPQ под Херсоном РИА «Новости»: российские военные уничтожили РЛС AN/TPQ под Херсоном РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подразделения ВС России 18 февраля уничтожили американскую подвижную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ под Херсоном. По данным источника РИА «Новости», РЛС поразил артиллерийским огнем в районе Дарьевки.

Источник агентства уточнил, что, помимо РЛС, российские военные уничтожили и перевозивший ее пикап. Противник потерял четырех военнослужащих. Еще один боец получил ранение.

Реклама

Помимо этого, российские артиллеристы минувшей ночью атаковали гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом. Удар нанесли в Херсоне, в районе Камышаны. В результате погибли шесть украинских военнослужащих, двое были ранены.

Реклама

По данным Минобороны, с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили уже 385 самолетов противника, 210 вертолетов, 3172 беспилотника, 404 ЗРК, 7915 танков и других боевых бронированных машин.