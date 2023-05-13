Спецоперация 13 мая 2023, 05:39 ВС России уничтожили американскую гаубицу и артиллерию ВСУ Российские силы уничтожили артиллерию ВСУ и американскую гаубицу на Херсонском направлении РИА «Новости»

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Подразделения российской группировки войск «Днепр» ликвидировали на Херсонском направлении позиции украинской артиллерии, в том числе американскую гаубицу. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев в комментарии РИА «Новости».

Он пояснил, что артиллерийские подразделения группировки нанесли огневое поражение позициям артиллерийских и минометных расчетов украинских националистов. Это произошло в районе населенных пунктов Ивановка, Антоновка и Тягинка.

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По данным Рулева, ликвидированы буксируемая гаубица M777 американского производства, два миномета, а также гаубица Д-30. Кроме того, противник понес потери в живой силе.

Также бойцы группировки войск «Днепр» подавили три разведывательных беспилотника в районах населенных пунктов Зеленовка, Крынки и Голая Пристань, заключил Рулев.

Российские военные приступили к испытаниям быстровозводимого бункера-укрытия. Конструкция находится на испытаниях во фронтовой зоне в ДНР, сообщил генеральный директор компании «Энергоинновация» Евгений Цирульников. Убежище способно выдержать вес до 20 тонн и уберечь от минометных снарядов.