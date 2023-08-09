Спецоперация 09 августа 2023, 23:38 ВС России уничтожили 5,6 тысячи беспилотников с начала спецоперации Минобороны: российские военные ликвидировали 5,6 тысячи беспилотников с начала СВО РИА «Новости»

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Всего с начала проведения специальной военной операции российские военные ликвидировали порядка 5,6 тысячи беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны страны Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5600 беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнул он.

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Также с начала СВО российские бойцы уничтожили 428 зенитных ракетных комплекса противника, 11 тысяч 204 танка и других боевых бронемашин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, свыше пяти тысяч орудий полевой артиллерии и минометов и 12 155 единиц специальной военной автомобильной техники.

Только в ночь на среду, 9 августа, средства противовоздушной обороны сбили два боевых беспилотника, которые пытались атаковать Москву. Еще несколько дней назад российские военные пресекли атаку по объектам в Подмосковье со стороны Украины с помощью дрона. Силы ПВО сбили беспилотник на территории Подольска.