Спецоперация 07 декабря 2023, 15:05 ВС России уничтожили 550 украинских самолетов с начала спецоперации Минобороны: ВС России уничтожили 550 самолетов Украины за все время СВО РИА «Новости»

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Российские войска с февраля 2022 года сбили 550 украинских самолетов и вдвое меньше вертолетов. Одно воздушное судно уничтожили в ДНР за прошедшие сутки, сообщило Минобороны.

В районе населенного пункта Веселая Гора сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Средствами ПВО сбили снаряд РСЗО HIMARS, американскую противорадиолокационную ракету HARM и 27 беспилотников на территории ДНР и ЛНР.

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За время спецоперации уничтожили 9568 дронов, 550 самолетов и 257 вертолетов. Вооруженные силы Украины потеряли 16 011 единиц военной автомобильной техники, 13 870 танков и других бронемашин, 7268 минометов и орудий полевой артиллерии.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия уничтожила ключевую технику украинской военной авиации. Всего за неделю в начале ноября подразделения сбили 10 самолетов и один вертолет. Из них пять МиГ-29 и один учебно-боевой L-39.