07 декабря 2023, 15:05
ВС России уничтожили 550 украинских самолетов с начала спецоперации
Минобороны: ВС России уничтожили 550 самолетов Украины за все время СВО
Российские войска с февраля 2022 года сбили 550 украинских самолетов и вдвое меньше вертолетов. Одно воздушное судно уничтожили в ДНР за прошедшие сутки, сообщило Минобороны.
В районе населенного пункта Веселая Гора сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Средствами ПВО сбили снаряд РСЗО HIMARS, американскую противорадиолокационную ракету HARM и 27 беспилотников на территории ДНР и ЛНР.
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За время спецоперации уничтожили 9568 дронов, 550 самолетов и 257 вертолетов. Вооруженные силы Украины потеряли 16 011 единиц военной автомобильной техники, 13 870 танков и других бронемашин, 7268 минометов и орудий полевой артиллерии.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия уничтожила ключевую технику украинской военной авиации. Всего за неделю в начале ноября подразделения сбили 10 самолетов и один вертолет. Из них пять МиГ-29 и один учебно-боевой L-39.
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