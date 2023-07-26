Спецоперация 26 июля 2023, 15:48 ВС России уничтожили 22 украинских танка и 10 БМП на Ореховском направлении Минобороны сообщило о возобновлении атак ВСУ на Ореховском направлении утром 26 июля РИА «Новости»

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Утром 26 июля украинские военные возобновили наступление на Ореховском направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, ВСУ организовали атаку силами трех батальонов при участии танков.

В министерстве отметили, что ВС России отразили вражеские атаки. Позиции удержали подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии.

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«В ходе боя уничтожены 22 танка противника, 10 боевых машин пехоты, боевая бронированная машина, а также более 100 украинских военнослужащих», — уточнил Игорь Конашенков.

На Купянском направлении российские военные перешли в наступление и заняли более выгодные позиции. За сутки ВСУ потеряли до 135 бойцов, танк и три боевые бронированные машины, а также четыре автомобиля, артиллерийскую систему американского производства М777, САУ «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б», Д-20 и радиолокационную станцию AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении украинская армия потеряла до 40 военнослужащих, а также САУ «Акация» и пять автомобилей.

На линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении остались тысячи тел бойцов ВСУ, сообщил военкор Александр Сладков. По его словам, ВС России уничтожают противника на подступах.