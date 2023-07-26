26 июля 2023, 15:48
ВС России уничтожили 22 украинских танка и 10 БМП на Ореховском направлении
Минобороны сообщило о возобновлении атак ВСУ на Ореховском направлении утром 26 июля
Утром 26 июля украинские военные возобновили наступление на Ореховском направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, ВСУ организовали атаку силами трех батальонов при участии танков.
В министерстве отметили, что ВС России отразили вражеские атаки. Позиции удержали подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии.
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«В ходе боя уничтожены 22 танка противника, 10 боевых машин пехоты, боевая бронированная машина, а также более 100 украинских военнослужащих», — уточнил Игорь Конашенков.
На Купянском направлении российские военные перешли в наступление и заняли более выгодные позиции. За сутки ВСУ потеряли до 135 бойцов, танк и три боевые бронированные машины, а также четыре автомобиля, артиллерийскую систему американского производства М777, САУ «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б», Д-20 и радиолокационную станцию AN/TPQ-50.
На Херсонском направлении украинская армия потеряла до 40 военнослужащих, а также САУ «Акация» и пять автомобилей.
На линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении остались тысячи тел бойцов ВСУ, сообщил военкор Александр Сладков. По его словам, ВС России уничтожают противника на подступах.
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