ВС России уничтожили 10 украинских беспилотников и перехватили 2 ракеты «Точка-У»

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников и перехватили в Херсонской области две тактические ракеты «Точка-У». Об этом рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Беспилотные летательные аппараты уничтожили в Харьковской области (в районах населенных пунктов Новый Бурлук, Аркушино, Курулька, Семеновка, Червоный Шахтер, Терновая), а также в Чернобаевке Херсонской области, населенном пункте Щербаково Запорожской области и Петровеньках Луганской Народной Республики.

Ракеты «Точка-У» удалось перехватить в районе населенного пункта Каховка. Также перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня в районе острова Змеиный.

С начала спецоперации уничтожены 215 украинских самолетов, 132 вертолета, 1373 беспилотников, 350 зенитных ракетных комплексов, 3830 танков и других бронированных машин, 684 боевые машины РСЗО, 3025 орудий полевой артиллерии и минометов и 3870 единиц специальной военной автомобильной техники.