Спецоперация 04 сентября 2023, 13:59 ВС России улучшили тактическое положение вблизи Работина Минобороны: ВС России улучшили тактическое положение у Работина и Вербового РИА «Новости»

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Украинские войска за сутки потеряли на Запорожском направлении более 115 бойцов. Российская армия улучшала свое тактическое положение при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем, сообщил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем вели активные действия по улучшению тактического положения в районах населенных пунктов Работино и Вербовое», — сказал он.

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Военные остановили контратаку штурмового отряда 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, вывели из строя четыре украинских автомобиля, по две боевые бронемашины, артиллерийские системы М777, гаубицы Д-30, М109 Paladin и М119, а также одно орудие Д-20. Потери противника на Запорожском направлении превысили 115 человек.

На Донецком направлении ВСУ лишись до 285 военнослужащих, на Купянском — до 60 бойцов, на Краснолиманском — до 40 солдат, на Южно-Донецком — более 120 человек, на Херсонском — до 35 военных.