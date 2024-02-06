06 февраля 2024, 14:26
ВС России улучшили позиции на трех направлениях в зоне спецоперации
Российские войска заняли более выгодные позиции на Южно-Донецком, Краснолиманском и Донецком направлениях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
ВС России отбили две атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении, украинская армия за сутки потеряла до 195 боевиков и один танк.
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Российские военные также улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении. Войска успешно отразили две атаки противника около Ямполовки и атаковали украинских боевиков около населенных пунктов Торское и Серебрянка.
«Потери противника составили: до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка „Акация“», — указали в пресс-службе.
За последние сутки подразделения «Южной» группировки ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Потери ВСУ составили до 290 военных, противник также лишился танка, двух БМП и трех автомобилей.
Ранее украинская армия покинула важный укрепрайон под Донецком. ВСУ оставили участок из-за потерь и перебоев со снабжением.
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