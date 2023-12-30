30 декабря 2023, 11:20
ВС России улучшили позиции на Купянском направлении
Минобороны: ВС РФ улучшили позиции по переднему краю на Купянском направлении
Российские войска усилили позиции на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский. Видео с заявлением опубликовала пресс-служба Минобороны.
«Подразделения группировки войск „Запад“ в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили тактическое положение по переднему краю на Купянском направлении», — доложил Зыбинский.
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По его словам, расчеты российских огнеметных систем общевойсковой армии трижды ударили по взводным опорным пунктам украинской механизированной бригады возле Синьковки. А в районе Петропавловки расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» ликвидировал расчет миномета ВСУ во время контрбатарейной борьбы. Российским расчетом командовал старший сержант Василий Нуртынов.
Ранее Минобороны доложило об уничтожении беээкипажного катера ВМС Украины, следовавшего к Крыму, в северо-западной части акватории Черного моря. Цель ликвидировали из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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