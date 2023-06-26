Спецоперация 26 июня 2023, 10:01 ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении Врио главы ДНР Пушилин: ВС РФ улучшили позиции на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Позиции российских сил в последние дни значительно улучшились на Краснолиманском направлении. Об этом в эфире канала «Россия-24» сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Север республики, Краснолиманское направление, за последние дни есть существенное улучшение наших позиций», — заявил он.

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Ранее стало известно, что российская группировка войск «Центр» подавила на этом направлении около 30 позиций артиллерии противника и более 20 расчетов минометов украинских войск.

Вчера Минобороны России доложило, что ВСУ продолжают попытки наступления на четырех направлениях, среди которых есть и Краснолиманское. На нем группировка войск «Центр» отразила четыре атаки противника, нанесла поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и полку нацгвардии Украины. За сутки удалось уничтожить до 130 украинских военнослужащих, еще трое сдались в плен.