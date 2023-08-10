10 августа 2023, 13:20
ВС России улучшили положение на Купянском направлении
Минобороны сообщило об улучшении позиций ВС России на переднем крае Купянского направления
Российские военные улучшили свои позиции на Купянском направлении, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он уточнил, что речь идет о бойцах штурмовых отрядов группировки «Запад».
«На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю», — подчеркнул Конашенков.
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В течение суток российские военные отразили семь контратак противника — их предприняли 14-я и 44-я механизированные бригады ВСУ у поселка Новоселовское в ЛНР и в районах Синьковки и Маньковки в Харьковской области.
В министерстве отметили, что противник потерял более 55 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ М109 Paladin и артиллерийскую систему М777 американского производства.
Представитель Минобороны добавил, что за сутки российские системы ПВО сбили 38 украинских беспилотников. Их уничтожили в ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.
ВСУ попытались закрепиться в поселке Урожайное, но ВС России нанесли им поражение, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, удар по противнику нанесли артиллерийские подразделения.
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