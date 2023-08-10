Важное 10 августа 2023, 13:20 ВС России улучшили положение на Купянском направлении Минобороны сообщило об улучшении позиций ВС России на переднем крае Купянского направления РИА «Новости»

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Российские военные улучшили свои позиции на Купянском направлении, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он уточнил, что речь идет о бойцах штурмовых отрядов группировки «Запад».

«На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю», — подчеркнул Конашенков.

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В течение суток российские военные отразили семь контратак противника — их предприняли 14-я и 44-я механизированные бригады ВСУ у поселка Новоселовское в ЛНР и в районах Синьковки и Маньковки в Харьковской области.

В министерстве отметили, что противник потерял более 55 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ М109 Paladin и артиллерийскую систему М777 американского производства.

Представитель Минобороны добавил, что за сутки российские системы ПВО сбили 38 украинских беспилотников. Их уничтожили в ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

ВСУ попытались закрепиться в поселке Урожайное, но ВС России нанесли им поражение, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, удар по противнику нанесли артиллерийские подразделения.