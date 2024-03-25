Спецоперация 25 марта 2024, 07:50 ВС России улучшили положение на Южно-Донецком направлении МО: ВС России улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении и улучшили свое положение. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Восток“ на Южно-Донецком направлении улучшили тактическое положение. Они нанесли поражение 31-й бригаде ВСУ под Урожайным в Донецкой Народной Республике», — заявили в пресс-службе.

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Всего потери противника составили до 140 человек живой силы. Также ВСУ лишились противотанковой пушки «Рапира, самоходной артиллерийской установки Krab, пяти автомобилей и двух бронированных машин.

Днем ранее стало известно, что части группировки войск «Юг» освободили село Красное на Донецком направлении. На этом участке украинская армия потеряла до 200 боевиков, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», восемь автомобилей и две боевые бронированные машины.