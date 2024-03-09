Спецоперация 09 марта 2024, 13:46 ВС России улучшили положение на Донецком направлении, ВСУ потеряли до 300 бойцов РИА «Новости»

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Вооруженные силы России на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи по переднему краю. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Подразделения Южной группировки войск в ходе боевых действий поразили формирования 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й и 92-й штурмовых бригад украинской армии. Потери врага составили до 300 военнослужащих.

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Также российские бойцы отразили две контратаки штурмовиков 31-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике. ВСУ лишились танка, двух боевых бронированных машин, семи автомобилей, гаубицы Д-20 и зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

Украинский пленный Владимир Бучок ранее рассказал, что британские психологи во время курса молодого бойца внушали мобилизованным ненависть к российским военным. Это было нужно, чтобы ВСУ жестко относились к россиянам при взятии их в плен.