16 марта 2024, 07:58
ВС России ударом авиабомбы ликвидировали около 300 боевиков «Кракена»
ВС РФ уничтожили около 300 боевиков «Кракена» ударом полуторатонной авиабомбы
Российские войска ликвидировали порядка 300 боевиков украинского формирования «Кракен» в результат точного удара объемно-детонирующей авиабомбы весом порядка 1,5 тонн. Об этом на совещании штаба Объединенной группировки войск сообщил генерал-полковник Алексей Ким.
«В результате точной атаки авиационным боеприпасом по месту расположения боевиков националистического формирования „Кракен“ ликвидировали до 300 человек», — сказал он.
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Ким уточнил, что националистов уничтожили точным попаданием объемно-детонирующей бомбы весом порядка 1,5 тонн.
Ранее стало известно, что украинская сторона в течение недели лишилась трех американских зенитно ракетных комплексов Patriot, а также более 10 артиллерийских систем иностранного производства.
* «Кракен» признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены.
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