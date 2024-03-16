Спецоперация 16 марта 2024, 07:58 ВС России ударом авиабомбы ликвидировали около 300 боевиков «Кракена» ВС РФ уничтожили около 300 боевиков «Кракена» ударом полуторатонной авиабомбы

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Российские войска ликвидировали порядка 300 боевиков украинского формирования «Кракен» в результат точного удара объемно-детонирующей авиабомбы весом порядка 1,5 тонн. Об этом на совещании штаба Объединенной группировки войск сообщил генерал-полковник Алексей Ким.

«В результате точной атаки авиационным боеприпасом по месту расположения боевиков националистического формирования „Кракен“ ликвидировали до 300 человек», — сказал он.

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Ким уточнил, что националистов уничтожили точным попаданием объемно-детонирующей бомбы весом порядка 1,5 тонн.

Ранее стало известно, что украинская сторона в течение недели лишилась трех американских зенитно ракетных комплексов Patriot, а также более 10 артиллерийских систем иностранного производства.

* «Кракен» признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены.