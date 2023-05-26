Спецоперация 26 мая 2023, 15:04 ВС России ударили высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ Минобороны: ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ РИА «Новости»

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Российские военнослужащие нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по местам хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины в ночь на 26 мая. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения боеприпасов украинских войск», — заявил представитель ведомства.

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По словам Конашенкова, ВС РФ достигли целей удара. Российские силы поразили все запланированные объекты, отметил генерал-лейтенант.

Ранее ВКС России атаковали склады и ангары с техникой украинской армии на оккупированной территории Запорожской области. Удары наносили в Ореховском районе и в городе Орехове, а также на части Пологовского района, находящейся под контролем ВСУ.