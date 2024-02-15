Спецоперация 15 февраля 2024, 14:09 ВС России ударили по военным предприятиям Украины Минобороны: ВС РФ нанесли высокоточный удар по предприятиям ВПК Украины РИА «Новости»

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Российские войска ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Все объекты успешно поразили, сообщили в Минобороны.

Атака состоялась утром 15 февраля. Российские войска нанесли удар ракетами воздушного и морского базирования по предприятиям украинской «оборонки».

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«[Предприятиям], осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов, а также по заводам, производящим топливо для военной техники ВСУ», — подчеркнули в министерстве.

Ракеты достигли цель удара. Все объекты поражены, уточнили в оборонном ведомстве.

На Украине второй раз за день прозвучала сирена, оповещающая об опасности. Сначала воздушную тревогу объявили в нескольких областях республики. Затем сирену включили во всех регионах страны. Воздушные силы украинской армии оповестили о ракетной опасности.