15 февраля 2024, 14:09
ВС России ударили по военным предприятиям Украины
Минобороны: ВС РФ нанесли высокоточный удар по предприятиям ВПК Украины
Российские войска ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Все объекты успешно поразили, сообщили в Минобороны.
Атака состоялась утром 15 февраля. Российские войска нанесли удар ракетами воздушного и морского базирования по предприятиям украинской «оборонки».
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«[Предприятиям], осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов, а также по заводам, производящим топливо для военной техники ВСУ», — подчеркнули в министерстве.
Ракеты достигли цель удара. Все объекты поражены, уточнили в оборонном ведомстве.
На Украине второй раз за день прозвучала сирена, оповещающая об опасности. Сначала воздушную тревогу объявили в нескольких областях республики. Затем сирену включили во всех регионах страны. Воздушные силы украинской армии оповестили о ракетной опасности.
Минобороны РФ
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Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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