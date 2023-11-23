Спецоперация 23 ноября 2023, 14:16 ВС России ударили по узлу связи ВСУ на аэродроме в Хмельницкой области Минобороны: ВС РФ поразили узел связи ВСУ на аэродроме в Хмельницкой области РИА «Новости»

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Российские военнослужащие нанесли удар по узлу связи Вооруженных сил Украины на аэродроме в Хмельницкой области. Об этом сообщило Минобороны России.

«Поражены склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области», — указали в ведомстве.

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В министерстве уточнили, что удары по объектам противника наносили оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войскам и артиллерией группировок ВС России, а также беспилотниками. С помощью этих средств поразили живую силу и военную технику украинской армии в 112 районах.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о жалобах ВСУ на высокоточные удары российской армии по узлам связи и пунктам управления. По словам Марочко, в октябре украинские военнослужащие также отмечали участившиеся удары по переносным станциям доступа в интернет Starlink.