ВС России ударили по украинскому взводу РСЗО «Град» под Харьковом | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 19:04 ВС России ударили по украинскому взводу РСЗО «Град» под Харьковом Минобороны: ВС России поразили украинский взвод РСЗО «Град» под Харьковом Пресс-служба Минобороны

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ВС России нанесли удар по украинскому взводу реактивных систем залпового огня «Град» в районе Волчанска Харьковской области. Об этом доложил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

Поражение украинскому взводу удалось нанести в ходе контрбатарейной борьбы. Кроме того, российская армия нанесла успешный удар по артиллерийской батарее ВСУ в районе Новоселки Донецкой Народной Республики.

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Также Игорь Конашенков сообщил, что силы ВС РФ уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в районе Дзержинска ДНР и радиолокационную станцию украинского ЗРК С-300 возле Висунска Николаевской области. А в районе Новой Каменки под Херсоном удалось ликвидировать склад украинских боеприпасов.

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Еще одно достижение российских военнослужащих за последние сутки — уничтожение в воздухе 13 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган» в Херсонской области и Донецкой Народной Республике.