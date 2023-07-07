Спецоперация 07 июля 2023, 03:53 ВС России ударили по тыловым объектам ВСУ МО: российские военные ударили по пунктам временной дислокации ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные в ночь на 6 июля нанесли удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ, иностранных наемников и местам хранения западной бронетехники. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

В результате удара поражены несколько украинских бригад, осуществлявшие передислокацию в плане подготовки к новому этапу наступления. Такого рода удары не позволяют противнику перегруппироваться, а также выдвинуться к линии боевого соприкосновения, нарушая его планы.

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«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар пришелся по нескольким бригадам ВСУ. Противник понес большие потери в живой силе, выведены из строя несколько десятков боевых машин и автотранспорта.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили американский бронетранспортер MaxxPro. Бойцы ВС РФ нанесли «удар точно в лоб вражеской бронемашине».