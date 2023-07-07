07 июля 2023, 03:53
ВС России ударили по тыловым объектам ВСУ
МО: российские военные ударили по пунктам временной дислокации ВСУ
Российские военные в ночь на 6 июля нанесли удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ, иностранных наемников и местам хранения западной бронетехники. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
В результате удара поражены несколько украинских бригад, осуществлявшие передислокацию в плане подготовки к новому этапу наступления. Такого рода удары не позволяют противнику перегруппироваться, а также выдвинуться к линии боевого соприкосновения, нарушая его планы.
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«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удар пришелся по нескольким бригадам ВСУ. Противник понес большие потери в живой силе, выведены из строя несколько десятков боевых машин и автотранспорта.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили американский бронетранспортер MaxxPro. Бойцы ВС РФ нанесли «удар точно в лоб вражеской бронемашине».
ВСУ
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
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