Спецоперация 30 декабря 2023, 13:24 ВС России ударили по складам ВСУ с западными ракетами Storm Shadow и SCALP MWM: Россия уничтожила склады с ракетами Storm Shadow и SCALP на Украине РИА «Новости»

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Российские войска атаковали украинские склады, где ВСУ хранили поставленные Западом крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP. Военнослужащие также ударили по вражеским аэродромам. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine.

Авторы издания отметили, что ВС России поразили стратегические и тактические цели по всей Украине.

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«В приоритете были склады с европейскими крылатыми ракетами большой дальности Strom Shadow/SCALP и аэродромы, где размещались самолеты для их запуска», — указали в журнале.

Российскому военно-промышленному комплексу удалось существенно увеличить производство, благодаря чему страна смогла интенсивно атаковать как объекты противника, так и позиции ВСУ на передовой.

Ранее помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари назвал массированный удар ВС России по территории Украины одним из крупнейших с начала спецоперации.

По словам координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева, российские войска атаковали военные объекты ВСУ, в том числе заводы «Укроборонпрома» в Харькове и Киеве. Военные также ударили по порту и системам ПВО в Одессе.