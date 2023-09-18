Спецоперация 18 сентября 2023, 14:20 ВС России ударили по складам ВСУ с ракетами Storm Shadow и снарядами с обедненным ураном Минобороны: ВС РФ ночью ударили по складам ВСУ с ракетами Storm Shadow Rept0n1x / Викимедиа

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Российские силы ночью нанесли групповой удар по складам украинской армии с крылатыми ракетами Storm Shadow и боеприпасами с обедненным ураном. Об этом доложил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на очередном брифинге.

Кроме того, под удар попали центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Использовались ударные беспилотники и высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. По данным Конашенкова, все назначенные объекты удалось поразить.

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Помимо этого, ВС России уничтожили место хранения боеприпасов украинской механизированной бригады в районе Авдеевки в ДНР. Склад боеприпасов бригады морской пехоты ВСУ ликвидировали вблизи Пречистовки. А еще в районах Серебрянки, Торского и Авдеевки удалось поразить четыре пункта управления двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад украинской территориальной обороны.