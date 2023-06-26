Спецоперация 26 июня 2023, 17:40 ВС России ударили по складам артиллерийских боеприпасов ВСУ Минобороны: ночью ВС России поразили склады с украинскими боеприпасами РИА «Новости»

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Российские подразделения ударили по складам артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны страны Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

По его словам, ВС России ударили высокоточным оружием большой дальности морского базирования по украинским складам с артиллерийскими боеприпасами. В том числе там находилось оружие, которое доставили на Украину из стран Запада.

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«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнул Конашенков.

Журналисты газеты New York Times со ссылкой на американского военного чиновника сообщили, что порядка 17 полученных киевским режимом машин пехоты Bradley уже поразили или уничтожили. По их данным, в марте Соединенные Штаты передали Украине 113 боевых машин. Из них уже больше 15% выведены из строя.

Представителей Белого дома обеспокоило то, что контрнаступление ВСУ продвигается с отставанием от графика. В кулуарных разговорах они не скрывают свое волнение по этому поводу.