31 августа 2023, 08:47
ВС России ударили по пунктам дислокации ВСУ в Покровске и Славянске — СМИ
«Военное обозрение»: ВС России поразили пункты дислокации ВСУ в Славянске
Российские силы прошедшей ночью уничтожили пункты дислокации украинских войск и склады ВСУ в Покровске и Славянске. Об этом сообщило издание «Военное обозрение».
«По последним сведениям, в Покровске в результате удара уничтожена и партия вооружения, которая прибыла в город, и которую ВСУ собирались перебросить ближе к Авдеевке, где не прекращаются бои», — сказано в материале.
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Издание уточнило, что удары пришлись по зданию с боеприпасами в Славянске. Они, по некоторым данным, хранились на складе одного из городских предприятий.
Также ВС России ударили по позициям ВСУ и объектам хранения оружия и боеприпасов под Харьковом. В результате этого оказались поражены подразделения ВСУ, которыми планировали усилить линию обороны под Купянском. Огневое поражение получили и украинские военные к северо-востоку от этого города.
ДНР
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Славянск
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