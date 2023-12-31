Спецоперация 31 декабря 2023, 12:30 ВС России ударили по пунктам дислокации до 600 боевиков и наемников ВСУ ВС России уничтожили две РСЗО HIMARS, из которых ВСУ хотели бить по Донецку РИА «Новости»

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Вооруженные силы России ударили по пунктам временной дислокации подразделений двух бригад ВСУ и иностранных наемников общей численностью до 600 боевиков. Противник понес значительные потери, сообщили в Минобороны.

Под удар также попали места стоянки украинской военной техники и артиллерийских систем в Селидове, Курахове и на территории шахты Коротченко в ДНР. Удалось уничтожить две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых ВСУ собирались бить по Донецку в новогодние праздники.

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Помимо этого, российские силы нанесли «удар возмездия» по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове. Атаке подверглись бывший гостиничный комплекс «Харьков Палас», где находились планировавшие и осуществившие удар по Белгороду представители ГУР и ВСУ, а также здание СБУ и пункт временной дислокации участников «Правого сектора»*.

В результате удара ВСУ по центру Белгорода, нанесенного 30 декабря, погибли 24 человека и пострадали еще 108.

* Запрещенная в России экстремистская организация.