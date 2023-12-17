Спецоперация 17 декабря 2023, 10:56 ВС России ударили по позициям ВСУ в районе восьми сел на Донецком направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские силы за сутки ударили по позициям украинской армии на Донецком направлении в районах восьми населенных пунктов. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Удары по ВСУ удалось нанести вблизи Клещеевки, Марьинки, Курдюмовки, Андреевки, Богдановки, Артемовского, Раздоловки и Красного. Помимо этого, российская группировка отразила атаки украинских штурмовиков в районе Победы и Клещеевки и с помощью артиллерии, барражирующих боеприпасов и огнеметных систем атаковали в ответ восемь опорных пунктов армии противника.

Реклама

По озвученным накануне данным Минобороны, ВСУ потеряли на Донецком направлении до 290 военнослужащих, а также танк, две машины пехоты и четыре автомобиля. Во время контрбатарейной борьбы удалось поразить две гаубицы, орудие Д-30 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». ВС России отбили четыре украинские атаки в ЛНР и ДНР.