Спецоперация 17 ноября 2023, 07:59 ВС России ударили по позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении Российские подразделения ликвидировали 5 минометов на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские бойцы ударили по позициям Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. В результате чего ликвидированы пять минометных расчетов противника. Об этом рассказал РИА «Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять минометных расчетов, в том числе кочующий миномет на базе автомобиля HUMVEE американского производства», — отметил он.

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ВСУ пытались провести ротацию подразделений в районах населенного пункта Новомихайловка и севернее Приютного. Однако российские бойцы пресекли ее.

Отечественная авиация и артиллерия ударили по местам скопления подразделений трех бригад территориальной обороны ВСУ в разных районах ДНР. За 24 часа на Южно-Донецком направлении противник потерял порядка 70 бойцов убитыми и ранеными.

ВСУ вооружили «до зубов». Однако это не помогло украинской армии. Российские подразделения все уничтожили, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.