Спецоперация 30 декабря 2023, 14:37 ВС России ударили по оружейным складам ВСУ в Херсонской области МО: войска поразили склады ГСМ и оружия на аэродроме Староконстантинов РИА «Новости»

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Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВСУ. Войска уничтожили украинские склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов и в районе населенного пункта Чернобаевка в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские бойцы ударили по технике и живой силе противника в 118 районах. На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли 25 боевиков и шесть автомобилей.

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Средства ПВО перехватили 15 украинских ракет HIMARS и «Ольха», а также три противорадиолокационных снаряда HARM. ВС России сбили 35 вражеских беспилотников в ДНР и Херсонской области.

С помощью авиации, БПЛА и артиллерии войска ликвидировали в районе села Липцы в Харьковской области пусковую установку РСЗО «Ольха».

Ранее журнал Military Watch Magazine заявил, что главной целью атаки российских военных стали украинские арсеналы, где хранились западные снаряды Storm Shadow и SCALP. По информации издания, ВС России нанесли удары по объектам на всей территории Украины.