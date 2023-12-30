30 декабря 2023, 14:37
ВС России ударили по оружейным складам ВСУ в Херсонской области
МО: войска поразили склады ГСМ и оружия на аэродроме Староконстантинов
Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВСУ. Войска уничтожили украинские склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов и в районе населенного пункта Чернобаевка в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Российские бойцы ударили по технике и живой силе противника в 118 районах. На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли 25 боевиков и шесть автомобилей.
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Средства ПВО перехватили 15 украинских ракет HIMARS и «Ольха», а также три противорадиолокационных снаряда HARM. ВС России сбили 35 вражеских беспилотников в ДНР и Херсонской области.
С помощью авиации, БПЛА и артиллерии войска ликвидировали в районе села Липцы в Харьковской области пусковую установку РСЗО «Ольха».
Ранее журнал Military Watch Magazine заявил, что главной целью атаки российских военных стали украинские арсеналы, где хранились западные снаряды Storm Shadow и SCALP. По информации издания, ВС России нанесли удары по объектам на всей территории Украины.
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