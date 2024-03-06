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06 марта 2024, 19:26

ВС России ударили по объекту подготовки катеров ВСУ в Одессе

МО: российские военные поразили объект боевой подготовки катеров ВСУ в Одессе

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Вооруженные силы России высокоточным ракетным ударом поразили объект боевой подготовки безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Российские военные атаковали ангар в промышленном портовом районе Одессы. Именно там осуществлялась подготовка украинских катеров.

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«Цель удара достигнута. Объект поражен», — заявили в ведомстве.

За минувшие сутки ВС России поразили высокоточными ударами позиции, технику и живую силу противника под Харьковом. Бойцы использовали авиацию, артиллерию и беспилотные летательные аппараты.

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Специальная военная операция РФ на Украине

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