06 марта 2024, 19:26
ВС России ударили по объекту подготовки катеров ВСУ в Одессе
МО: российские военные поразили объект боевой подготовки катеров ВСУ в Одессе
Вооруженные силы России высокоточным ракетным ударом поразили объект боевой подготовки безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Российские военные атаковали ангар в промышленном портовом районе Одессы. Именно там осуществлялась подготовка украинских катеров.
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«Цель удара достигнута. Объект поражен», — заявили в ведомстве.
За минувшие сутки ВС России поразили высокоточными ударами позиции, технику и живую силу противника под Харьковом. Бойцы использовали авиацию, артиллерию и беспилотные летательные аппараты.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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