Важное 23 января 2024, 13:22 ВС России ударили по объектам военно-промышленного комплекса Украины Минобороны: российские войска ударили по объектам ВПК Украины РИА «Новости»

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Российские войска ударили по объектам военно-промышленного комплекса Украины, занимающимся производством ракет, боеприпасов и взрывчаток. Об этом сообщили в Минобороны.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины», — указали в ведомстве.

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Удар нанесли утром 23 января. Объекты производили ракеты и комплектующие к ним, а также боеприпасы и взрывчатые вещества. В Минобороны уточнили, что цель удара российские войска достигли. Все назначенные объекты поражены.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Россия не атакует население и гражданские объекты, в отличие от Вооруженных сил Украины. Так он отреагировал на вопрос, являются ли прогремевшие утром 23 января взрывы в Киеве и Харькове «ответом» на удары по Донбассу.