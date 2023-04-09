Спецоперация 09 апреля 2023, 18:59 ВС России ударили по мосту, по которому украинская ДРГ ехала в Брянскую область — СМИ Военкор Поддубный: ВС России ударили по мосту, по которому украинская ДРГ ехала под Брянск

Читать 360tv в

Российский Су-34 под управлением летчиков Западного военного округа поразил мост через реку Судость в Черниговской области, по которому украинская диверсионно-разведывательная группа, вероятно, ехала в Брянскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Инфраструктурный объект на территории противника был поражен, так как использовался диверсионно-разведывательной группой главного управления разведки ВСУ для выдвижения на территорию России и атак на жителей Брянской области», — написал Поддубный.

Реклама

Объект находится неподалеку от села Гремяч. По информации военкора, мост получил серьезные повреждения в результате огневого поражения.

Украинская ДРГ в составе 20 человек попыталась на двух пикапах проникнуть в район села Случовск Погарского района Брянской области 6 апреля. Российские военные и пограничники дали им отпор.